Journées européennes du patrimoine au Musée de la Camargue Musée de la Camargue Arles

Informations pratiques

Arles

Journées européennes du patrimoine au Musée de la Camargue

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Camargue ouvre gratuitement ses portes et propose visites flash, découverte de ses expositions et balade libre sur son sentier, au cœur des paysages camarguais.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Camargue ouvre ses portes pour un week-end de découverte consacré au patrimoine, à l’histoire et à la culture camarguaise.



Profitez de l’ouverture du musée pour parcourir librement ses expositions permanentes et temporaires, notamment Mireille, Vincent, Gustave… et les autres , présentée dans le cadre des Rencontres d’Arles.



Des visites flash de l’exposition permanente sont également proposées à plusieurs horaires au cours du week-end pour découvrir les collections et mieux comprendre les richesses du territoire camarguais.



La visite peut se poursuivre en extérieur avec le sentier de découverte, accessible librement, pour une immersion dans les paysages caractéristiques de la Camargue autour du Mas du Pont de Rousty.



Informations pratiques et horaires



Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026



– Portes ouvertes du Musée de la Camargue de 9h à 18h.

– Visite libre des expositions permanentes et temporaires, notamment Mireille, Vincent, Gustave… et les autres .

– Visites flash de l’exposition permanente à 11h et 16h.

– Visite libre du sentier de découverte toute la journée. .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Camargue Museum is offering free admission and featuring quick tours, a chance to explore its exhibits, and a self-guided walk along its trail, set amid the Camargue landscape.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Musée de la Camargue Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles