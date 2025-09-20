Journées européennes du patrimoine au musée de la Libération de Paris Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS

Journées européennes du patrimoine au musée de la Libération de Paris Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS samedi 20 septembre 2025.

Exposition

DE GAULLE ET LA LIBÉRATION DE PARIS

Charles de Gaulle défilant à l’Arc de Triomphe, le 26 août 1944 ; Crédits : National Archives and Records Administration (NARA)

A l’occasion du 81ème anniversaire de la Libération de Paris, le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin propose une exposition autour d’une lettre exceptionnelle du général de Gaulle récemment acquise par les Archives nationales, relatant la Libération de Paris.

Le 26 août 1944, la population se presse sur les trottoirs et les balcons afin d’apercevoir le libérateur. De la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe, à la descente des Champs-Élysées à pied, jusqu’à la célébration dans la cathédrale Notre-Dame, plus de 2 millions de parisiens et de parisiennes sont venus l’acclamer.

Cependant, au cœur de cette fête, des incidents et des échanges de tirs ont lieu en quelques points de la ville, provoquant des mouvements de panique. Le lendemain, il fait le récit de cette journée à son épouse Yvonne. Le ton, volontairement distancié voire ironique, est bien éloigné de celui qu’il adopte dans ses discours officiels, notamment lors de la remise de la croix de la Libération à la ville de Paris huit mois plus tard.

Informations pratiques

Exposition du lundi 25 août au 21 septembre 2025.

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

Entrée gratuite sans réservation.

Découvrir

Visites guidées

Visite de la directrice

Dimanche 21 septembre | 15h30

Durée : 30 minutes

Gratuit sans réservation dans la limite des places disponible.

Sylvie Zaidman, directrice du musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean vous raconte la Libération de Paris à travers les collections du musée et l’exposition de Gaulle et la Libération de Paris.

La Libération de Paris à travers les collections permanentes

Visite guidée | Adultes et grands adolescents

Durée : 1h30

Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates :

Samedi 20 septembre | 11h30 et 15h

Dimanche 21 septembre | 14h

Une conférencière retrace les événements des quelques jours ayant mené à la Libération de Paris, le 25 août 1944 dans les collections du musée et dans le poste de commandement du colonel Rol-Tanguy.

Attention : le poste de commandement n’est accessible que par un escalier de cent marches. Une partie de la visite n’est donc pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite en famille – Les grandes Grandes vacances

Visite guidée | Familles avec enfants (8-12 ans)

Durée 1h30

Date :

Samedi 20 septembre | 10h30 et 14h

A quoi ressemblait la vie, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale ? La réponse dans les collections ! Avec pour guides, Colette et Ernest, les héros de la série animée Les grandes Grandes Vacances de Delphine Maury et Olivier Vinuesa, et une conférencière qui connaît plein d’histoires.

Pour venir

Adresse :

4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris (Place Denfert-Rochereau)

Station :

Denfert-Rochereau (métro 4, 6 et RER B)

Exposition, visite de la directrice, visites thématiques pour les petits et les grands : découvrez la programmation des Journées européennes du patrimoine. Toutes nos activités sont gratuites et en entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 PARIS

https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2025 +33171283470