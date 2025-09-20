Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Lunette Musée de la lunette Hauts de Bienne

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Lunette

Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Ouvrez les yeux sur le patrimoine morézien ! Le Musée de la lunette vous accueille pour les Journées Européennes du Patrimoine avec un riche programme

– 11h-11h30 Visite flash La cité lunetière comment la lunetterie a-t-elle façonné la ville d’aujourd’hui ?

– 14h-15h30 Visite architecturale dans la ville, à la recherche des traces de l’histoire lunetière

– 15h-15h30 Visite flash de l’exposition temporaire Le Défi

– 16h30-17h Visite flash La cité lunetière comment la lunetterie a-t-elle façonné la ville d’aujourd’hui ? .

Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

