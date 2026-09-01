Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Mémoire Agricole Montjoyer
samedi 19 septembre 2026 · Montjoyer
Informations pratiques
Montjoyer
Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Mémoire Agricole
route d’aiguebelle Montjoyer Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Comme chaque année la mémoire agricole du pays de Grignan participe aux Journées européennes du patrimoine
Visite, expositions et démonstrations vous serons proposées.
.
route d’aiguebelle Montjoyer 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 23 57 memoire.agricole@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Mémoire Agricole
As it does every year, the Grignan Agricultural Heritage Center is participating in the European Heritage Days.
Tours, exhibits, and demonstrations will be offered.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Mémoire Agricole Montjoyer a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes