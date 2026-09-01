Informations pratiques

Montjoyer

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Mémoire Agricole

route d’aiguebelle Montjoyer Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Comme chaque année la mémoire agricole du pays de Grignan participe aux Journées européennes du patrimoine

Visite, expositions et démonstrations vous serons proposées.

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route d’aiguebelle Montjoyer 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 23 57 memoire.agricole@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Mémoire Agricole

As it does every year, the Grignan Agricultural Heritage Center is participating in the European Heritage Days.

Tours, exhibits, and demonstrations will be offered.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Mémoire Agricole Montjoyer a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes