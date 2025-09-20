Journées européennes du patrimoine au musée de la nacre Île-d’Aix
Journées européennes du patrimoine au musée de la nacre
place de l’Église Île-d’Aix Charente-Maritime
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre.
place de l’Église Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 17 h.gallet@laposte.net
English : European Heritage Days at the Mother-of-Pearl Museum
Free visit.
German : Europäische Tage des Kulturerbes im Perlmuttmuseum
Freie Besichtigung.
Italiano :
Visita gratuita.
Espanol :
Visita gratuita.
