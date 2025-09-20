Journées européennes du patrimoine au musée de la nacre Île-d’Aix

place de l’Église Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite libre.

place de l’Église Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 17 h.gallet@laposte.net

English : European Heritage Days at the Mother-of-Pearl Museum

Free visit.

German : Europäische Tage des Kulturerbes im Perlmuttmuseum

Freie Besichtigung.

Italiano :

Visita gratuita.

Espanol :

Visita gratuita.

