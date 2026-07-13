Informations pratiques

Île-d’Aix

Journées européennes du patrimoine au musée de la nacre

place de l’Église Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Pour les plus de 15 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre.

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place de l’Église Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 17 h.gallet@laposte.net

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English : European Heritage Days at the Mother-of-Pearl Museum

Free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée de la nacre Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan