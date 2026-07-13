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AGENDA · Île-d'Aix

Journées européennes du patrimoine au musée de la nacre Île-d’Aix

samedi 19 septembre 2026 · Île-d'Aix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
place de l'Église
Ville
17123 Île-d'Aix
Département
Charente-Maritime
Tarif
2.5 2.5 2.5 Pour les plus de 15 ans.

Île-d’Aix

Journées européennes du patrimoine au musée de la nacre

place de l’Église Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Pour les plus de 15 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre.
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place de l’Église Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 17  h.gallet@laposte.net

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English : European Heritage Days at the Mother-of-Pearl Museum

Free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée de la nacre Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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