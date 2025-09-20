Journées Européennes du Patrimoine au Musée de La Poste Musée de la Poste Paris

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de La Poste Musée de la Poste Paris samedi 20 septembre 2025.

Atelier « L’Archipel de la

Tech »

Un atelier intergénérationnel autour

des usages du numérique, animé par un journaliste spécialisé de CHUT!

Explore.

Grâce à une carte XXL du monde

numérique, ados, parents et grands-parents abordent les grands enjeux :

algorithmes, fake news, cyberharcèlement, empreinte écologique des smartphones…

Chaque participant repart avec une certification « Explorateur·trice du

numérique » et une carte d’exploration pour prolonger la réflexion à la

maison.

À 11h15, 14h, 15h et 16h – À partir de 9-10 ans – Durée : 45

min à 1h

Visites flash de l’exposition

temporaire La fabrique du Temps

Avant le XIXe siècle, tous les

Français ne vivent pas à la même heure !

Accompagnés d’un guide conférencier,

les visiteurs découvrent comment La Poste a contribué à construire un temps

commun à l’échelle nationale. Une rencontre entre patrimoine et art

contemporain pour explorer les multiples dimensions du temps.

À 14h, 14h30 et 15h – À partir de 6

ans – Durée : 15 à 20 min

Atelier « Graine de philosophe » : qu’est-ce que le temps qui passe ?

Un moment philosophique et créatif en famille. Accompagné

d’un médiateur formé, le groupe découvre l’exposition temporaire, avant de

réfléchir ensemble à la notion de temps vécu. L’atelier se prolonge par une

expression corporelle ou poétique en lien avec les œuvres.

À 16h – À partir de 4 ans – Durée : 1h30

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre, le Musée de La Poste est gratuit !

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée de la Poste 34 Boulevard de Vaugirard 75015 Paris

Métro -> 4 : Gare Montparnasse (Paris) (169m)

Bus -> 39889195 : Armorique (Pasteur/Musée Postal) (Paris) (151m)

Vélib -> Vaugirard – Pasteur (170.38m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo