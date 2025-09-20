Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Vie rurale et de la coiffe Souvigné

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Vie rurale et de la coiffe Souvigné samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Vie rurale et de la coiffe

Rue du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres

Découvrez le temple et le prieuré, son musée et son exposition.

Découverte du prieuré du XVe siècle, du Musée de la vie rurale et de la coiffe, ainsi que du temple à plan tréflé de 1870 et de son exposition temporaire Au temps d’avant , retraçant des scènes de vie paysanne avant la Première Guerre mondiale.

Tarif adulte 8 €, enfant de 6 à 15 ans 4 €. Départ des visites selon affluence. .

Rue du Prieuré Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37

