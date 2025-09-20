Journées européennes du patrimoine au musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Dax

Journées européennes du patrimoine au musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Dax samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au musée de l’ALAT et de l’hélicoptère

58 rue de l’aérodrome Dax Landes

Le musée vous proposera une visite libre et gratuite ainsi que divers ateliers (laser game, balade en poney, tir à l’arc et jeu de piste) et une restauration sur place. .

58 rue de l’aérodrome Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine musee.helicoptere.dax@gmail.com

