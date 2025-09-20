Journées Européennes du Patrimoine au musée de l’Aviation Musée Européen de l’Aviation de Chasse Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine au musée de l’Aviation Musée Européen de l’Aviation de Chasse Montélimar samedi 20 septembre 2025.

Musée Européen de l’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar Drôme

Tarif : 1 – 1 – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Au cours de votre visite, vous serez en mesure d’approcher des avions qui ont participé à l’histoire comme le DC3, avion mythique de la Seconde Guerre Mondiale mais également du Transall, avion de transport militaire !

Musée Européen de l’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49 contact@meacmtl.com

English :

During your visit, you’ll be able to get up close to aircraft that have played a part in history, such as the DC3, the legendary aircraft of the Second World War, and the Transall, a military transport aircraft!

German :

Während Ihres Besuchs werden Sie Flugzeuge sehen, die Geschichte geschrieben haben, wie die DC3, ein legendäres Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die Transall, ein militärisches Transportflugzeug!

Italiano :

Durante la visita, potrete avvicinarvi a velivoli che hanno fatto la storia, come il DC3, il leggendario aereo della Seconda Guerra Mondiale, e il Transall, un aereo da trasporto militare!

Espanol :

Durante su visita, podrá acercarse a aviones que han desempeñado un papel en la historia, como el DC3, el legendario avión de la Segunda Guerra Mundial, así como el Transall, ¡un avión de transporte militar!

