Journées européennes du Patrimoine au Musée de l’Hospice Comtesse Lille

Journées européennes du Patrimoine au Musée de l’Hospice Comtesse Lille samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine au Musée de l’Hospice Comtesse

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

### **Exposition** _**The distorted party**_

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h**

L’exposition _The distorted party_, produite par lille3000 dans le cadre de la 7e saison culturelle _Fiesta_, est en accès libre et gratuit pour toutes et tous tout le week-end.

**Tout public Gratuit**

### **Visites guidées thématiques**

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à 10h15, 11h00 et 11h45 (durée 30/40 minutes)**

Au gré de visites thématiques, découvrez, par exemple, le rôle de la comtesse Jeanne de Flandre dans l’histoire de l’ancien hôpital, suivez le regard d’un artiste sur son temps avec l’œuvre de François Watteau ou prenez place dans la pharmacie pour une leçon de pharmacopée.

**Tout public Gratuit Sur réservation**

### **Visites à deux voix**

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à 15h00 (durée 45 minutes)**

Visites à deux voix avec l’association Les Amis des Musées de Lille pour en savoir plus sur les acquisitions du musée.

**Tout public Gratuit Inscription sur place dans la limite des places disponibles**

### **Atelier Lanternes paysages**

**Samedi 20 septembre 2025 à 10h30 (durée environ 1h15)**

Une petite promenade dans le jardin médicinal du musée suivie d’un atelier de création-fabrication pour composer une lanterne délicate et poétique. Atelier animé par Elise Legrand, designeuse.

**Dès 5 ans (un enfant + un parent) Gratuit Sur réservation**

### **Atelier L’atelier de sérigraphie**

**Dimanche 21 septembre 2025 à 10h30 (durée environ 1h30)**

Dans le prolongement d’une immersion au cœur des collections du musée, ensemble, initiez-vous à la technique de la sérigraphie en vous inspirant des décors peints de la faïence lilloise. Atelier animé par l’atelier Kencre.

**Dès 8 ans (un enfant + un parent) Gratuit Sur réservation**

### **Ateliers Croquis patrimoine**

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à 15h00 (durée 2h00)**

Accompagné par un artiste-plasticien du musée, posez-vous devant l’architecture de l’ancien hôpital Comtesse ou devant ses décors sculptés ou peints et croquez au fusain, au crayon graphite ou au pastel sec, le détail qui vous convient.

**Dès 10 ans Gratuit Inscription sur place dans la limite des places disponibles**

### **Ateliers Gravure architecture**

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à 15h30 (durée 1h30 à 2h)**

Initiation à la gravure en taille douce autour des motifs d’architecture du musée. Observations, dessins et impressions seront au rendez-vous.

**Pour les 10-16 ans Gratuit Sur réservation**

**Toute la programmation sur ** [**jep.lille.fr**](https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine) .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Musée de l’Hospice Comtesse Lille a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme