Journées européennes du Patrimoine au Musée de l’Hospice Comtesse Musée de l’Hospice Comtesse Lille

Journées européennes du Patrimoine au Musée de l’Hospice Comtesse Musée de l’Hospice Comtesse Lille samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine au Musée de l’Hospice Comtesse 20 et 21 septembre Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Gratuit, Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition The distorted party

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h

L’exposition The distorted party, produite par lille3000 dans le cadre de la 7e saison culturelle Fiesta, est en accès libre et gratuit pour toutes et tous tout le week-end.

Tout public – Gratuit

Visites guidées thématiques

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à 10h15, 11h00 et 11h45 (durée : 30/40 minutes)

Au gré de visites thématiques, découvrez, par exemple, le rôle de la comtesse Jeanne de Flandre dans l’histoire de l’ancien hôpital, suivez le regard d’un artiste sur son temps avec l’œuvre de François Watteau ou prenez place dans la pharmacie pour une leçon de pharmacopée.

Tout public – Gratuit – Sur réservation

Visites à deux voix

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à 15h00 (durée : 45 minutes)

Visites à deux voix avec l’association Les Amis des Musées de Lille pour en savoir plus sur les acquisitions du musée.

Tout public – Gratuit – Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Atelier – Lanternes paysages

Samedi 20 septembre 2025 à 10h30 (durée : environ 1h15)

Une petite promenade dans le jardin médicinal du musée suivie d’un atelier de création-fabrication pour composer une lanterne délicate et poétique. Atelier animé par Elise Legrand, designeuse.

Dès 5 ans (un enfant + un parent) – Gratuit – Sur réservation

Atelier – L’atelier de sérigraphie

Dimanche 21 septembre 2025 à 10h30 (durée : environ 1h30)

Dans le prolongement d’une immersion au cœur des collections du musée, ensemble, initiez-vous à la technique de la sérigraphie en vous inspirant des décors peints de la faïence lilloise. Atelier animé par l’atelier Kencre.

Dès 8 ans (un enfant + un parent) – Gratuit – Sur réservation

Ateliers – Croquis patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à 15h00 (durée : 2h00)

Accompagné par un artiste-plasticien du musée, posez-vous devant l’architecture de l’ancien hôpital Comtesse ou devant ses décors sculptés ou peints et croquez au fusain, au crayon graphite ou au pastel sec, le détail qui vous convient.

Dès 10 ans – Gratuit – Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Ateliers – Gravure architecture

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à 15h30 (durée : 1h30 à 2h)

Initiation à la gravure en taille douce autour des motifs d’architecture du musée. Observations, dessins et impressions seront au rendez-vous.

Pour les 10-16 ans – Gratuit – Sur réservation

Toute la programmation sur : jep.lille.fr

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« link »: « https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

Découvrez l’histoire, l’architecture et les collections du Musée de l’Hospice Comtesse à travers des visites guidées, des ateliers artistiques et des rencontres tout au long du week-end.