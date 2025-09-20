Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Cristaux Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc

Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 :

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition temporaire « Trésor minéral, la collection Raymond Thibault » jusqu’en décembre 2027

Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 39 musee-cristaux@ccvcmb.fr

English :

Saturday 20th and Sunday 21st September 2025:

Open from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm

Temporary exhibition: « Mineral treasures, the Raymond Thibault collection » until December 2027

German :

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025 :

Öffnungszeiten von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Sonderausstellung: « Trésor minéral, la collection Raymond Thibault » bis Dezember 2027

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025:

Apertura dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Mostra temporanea: « Tesori minerali, la collezione Raymond Thibault » fino a dicembre 2027

Espanol :

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025:

Abierto de 10h a 12h y de 14h a 18h

Exposición temporal: « Tesoros minerales, la colección Raymond Thibault » hasta diciembre de 2027

