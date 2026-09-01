Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Docks Romains Musée des Docks romains Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Docks Romains

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h. Musée des Docks romains 10 Place Vivaux Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée au Musée des Docks Romains

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur le thème « Patrimoine de la photographie ».



˃ Visite commentée de cet exceptionnel vestige d’entrepôt romain qui évoque l’activité portuaire de Marseille entre le VIe s. avant notre ère et le IVe s. de notre ère. Fermé pour une phase préparatoire de travaux, Fabrice Denise, directeur du musée d’Histoire de Marseille présente le projet de réouverture des Docks romains, dans une configuration différente, plus axée sur l’histoire des fouilles urbaines de Marseille et de la découverte du site après la Seconde Guerre mondiale. .

Musée des Docks romains 10 Place Vivaux Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided Tour of the Roman Docks Museum

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Docks Romains Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-03 par Ville de Marseille