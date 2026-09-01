Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises Rue du Musée Nancray
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Musée · Nancray
Informations pratiques
Nancray
Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises
Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Suivant les thématiques « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le musée des Maisons comtoises vous propose de « réparer » les bâtiments du musée en participant à l’expérience artistique « Dispatchwork » initiée par Jan Vormann, ainsi que de découvrir l’histoire et les techniques de la photographie argentique à travers une rencontre avec le photographe ambulant Sylvain Combes. .
Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org
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English : Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises
L’événement Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises Nancray a été mis à jour le 2026-09-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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