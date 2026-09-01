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Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises Rue du Musée Nancray

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Musée · Nancray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Musée
Adresse
Musée des Maisons comtoises
Ville
25360 Nancray
Département
Doubs
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Nancray

Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Suivant les thématiques « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le musée des Maisons comtoises vous propose de « réparer » les bâtiments du musée en participant à l’expérience artistique « Dispatchwork » initiée par Jan Vormann, ainsi que de découvrir l’histoire et les techniques de la photographie argentique à travers une rencontre avec le photographe ambulant Sylvain Combes.   .

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77  musee@maisons-comtoises.org

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English : Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises

L’événement Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises Nancray a été mis à jour le 2026-09-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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