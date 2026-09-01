Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises Rue du Musée Nancray

Informations pratiques

Nancray

Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Suivant les thématiques « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le musée des Maisons comtoises vous propose de « réparer » les bâtiments du musée en participant à l’expérience artistique « Dispatchwork » initiée par Jan Vormann, ainsi que de découvrir l’histoire et les techniques de la photographie argentique à travers une rencontre avec le photographe ambulant Sylvain Combes. .

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org

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English : Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises

L’événement Journées européennes du Patrimoine au musée des Maisons comtoises Nancray a été mis à jour le 2026-09-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)