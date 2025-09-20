Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Outils d’Hier / Saboterie et fabrique de jouets en bois / Rucher du Père Gaillot Chauvirey-le-Vieil
58 Rue du Clignot Chauvirey-le-Vieil Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Au programme pour ces Journées du Patrimoine (samedi 20/09 de 14h à 18h et dimanche 22/09 de 11h à 18h).
– Vue sur le dernier sabotier de Haute-Saône !
Démonstrations de fabrication de sabots de bois. Savoir-faire du dernier sabotier de Haute-Saône.
– Rucher du Père Gaillot: « Il était une fois le miel Extraction du miel nouveau ! »
Vue sur les abeilles à travers la ruche vitrée et démonstrations d’extraction de miel. Dégustation offerte
– Jeux et jouets en bois Espace Jeux Géants
Animation défi enfonce le clou !!
En famille, entre amis, venez essayer les jeux géants de l’atelier de fabrication du jouet d’ici à Chauvirey-le- Vieil.
– Musée des Outils d’Hier
Visite du Musée à travers sa rare collection de plus de 3000 outils, raconte inlassablement la vie des artisans du travail du bois d’autrefois.
Hommage à 4 générations d’artisans passionnés de leur métier, du dentellier du bois au dernier sabotier de Haute-Saône et fabriquant de jouet
Animations et visites gratuites. .
58 Rue du Clignot Chauvirey-le-Vieil 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 50 97 huguesgaillot70@orange.fr
