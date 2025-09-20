Journées européennes du patrimoine AU MUSÉE DES PÊCHERIES Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp

Journées européennes du patrimoine AU MUSÉE DES PÊCHERIES Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine AU MUSÉE DES PÊCHERIES

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 quai capitaine Jean-Recher Fécamp Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Entrée gratuite durant les Journées européennes du patrimoine.

-> LE MONDE SOUS-MARIN DE K-YO Exposition de peinture, dans le cadre de l’année des Océans, samedi et dimanche aux horaires d’ouverture du musée.

-> LES VESTIAIRES DES FILETIÈRES ET LE BUREAU DE DIRECTION samedi 20 septembre, à 11h, 15h30 et 16h30.

Accès exceptionnel, sur réservation au 02 35 28 31 99 ou sur place selon les places disponibles.

Durée 45 minutes.

-> LES DICTÉES DESSINÉES samedi et dimanche, à 14h et 16h.

Laissez-vous dicter une œuvre du musée ! Prenez le temps de la dessiner avant de la découvrir.

Sur réservation au 02 35 28 31 99 ou sur place selon places disponibles, tout

public.

-> IMAGES DE LA CONSTRUCTION NAVALE FÉCAMPOISE Conférence le samedi à 14h30, auditorium du musée.

Durée une heure.

Dans le cadre des 90 ans du cotre-pilote Professeur-Gosset, par Manuel Martin, chef du service municipal Archives-Patrimoine. .

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 quai capitaine Jean-Recher Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

Journées européennes du patrimoine AU MUSÉE DES PÊCHERIES

