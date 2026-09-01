Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Thoniers Musée des thoniers – Étel
samedi 19 septembre 2026 · Musée des thoniers - · Étel
Informations pratiques
Étel
Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Thoniers
Musée des thoniers – 3, Impasse Jean Bart Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée des Thoniers s’associe au voilier traditionnel Lola of Skagen pour vous faire découvrir l’histoire maritime. Amarré à Étel, le Lola of Skagen vous accueille à son bord pour une découverte du bateau et de son histoire.
Au Musée des Thoniers, une exposition de panneaux retrace l’histoire du voilier de pêche et permet de faire le parallèle avec les bateaux de la rivière d’Étel.
Des visites flash faites par nos bénévoles ponctuerons aussi votre visite.
Exposition de peinture Régis De Martrin-Donos, Peintre Officiel de la Marine &Olga Kataeva-Rochford. .
Musée des thoniers – 3, Impasse Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Thoniers Étel a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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