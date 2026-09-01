Journées européennes du patrimoine au musée des Ursulines Musée des Ursulines Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Ursulines · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Journées européennes du patrimoine au musée des Ursulines
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le musée des Ursulines vous ouvre grand ses portes pour un week-end placé sous le signe du “patrimoine en péril”. Parcourez librement les collections permanentes et l’exposition Métamorphoses du vivant, où les herbiers anciens dialoguent avec les créations futuristes de Vincent Fournier. Des animations pour petits et grands vous invitent à explorer la fragilité du patrimoine : jouez aux apprentis apothicaires et découvrez les usages des plantes, développez un autre regard sur le patrimoine bâti du quartier à travers un parcours dessin avec Elise Caviglioli, écoutez le cœur d’hommes du Conservatoire Edgar Varèse ou plongez dans les enjeux et les secrets de la restauration des œuvres d’art au cours de visites flash. Un programme riche et vivant pour prendre soin du bien commun. La Société d’Études Mâconnaises et les Amis des Musées de Mâcon seront également présents pour partager leurs connaissances et présenter leurs actions.
Samedi 19/09 : 10h30 atelier en famille « La bonne humeur » – 14h15 ou 16h balade dessinée « Patrimoine en regard » – 17h Concert « Lumières fragiles »
Samedi 19 et Dimanche 20/09: toutes les heures visites flash « SOS patrimoine »
En partenariat avec Elise Caviglioli, les Amis des Musées de Mâcon et la Société d’Etudes Mâconnaises
Gratuit
Public : tout public .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine au musée des Ursulines
L’événement Journées européennes du patrimoine au musée des Ursulines Mâcon a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Apéro partagé Rimé Téty Horizon Zéro Mâcon 17 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Mâcon, Banque de France de Mâcon, Mâcon 18 septembre 2026
- Visites guidées de la Chapelle Saint-Joseph Chapelle Saint-Joseph Mâcon 18 septembre 2026
- Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, Chapelle Saint-Joseph, Mâcon 18 septembre 2026
- Atelier découverte du vitrail fusing Atelier de vitrail Couleurs et Lumières Mâcon 19 septembre 2026