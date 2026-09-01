Journées européennes du patrimoine au musée des Ursulines Musée des Ursulines Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Journées européennes du patrimoine au musée des Ursulines

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le musée des Ursulines vous ouvre grand ses portes pour un week-end placé sous le signe du “patrimoine en péril”. Parcourez librement les collections permanentes et l’exposition Métamorphoses du vivant, où les herbiers anciens dialoguent avec les créations futuristes de Vincent Fournier. Des animations pour petits et grands vous invitent à explorer la fragilité du patrimoine : jouez aux apprentis apothicaires et découvrez les usages des plantes, développez un autre regard sur le patrimoine bâti du quartier à travers un parcours dessin avec Elise Caviglioli, écoutez le cœur d’hommes du Conservatoire Edgar Varèse ou plongez dans les enjeux et les secrets de la restauration des œuvres d’art au cours de visites flash. Un programme riche et vivant pour prendre soin du bien commun. La Société d’Études Mâconnaises et les Amis des Musées de Mâcon seront également présents pour partager leurs connaissances et présenter leurs actions.

Samedi 19/09 : 10h30 atelier en famille « La bonne humeur » – 14h15 ou 16h balade dessinée « Patrimoine en regard » – 17h Concert « Lumières fragiles »

Samedi 19 et Dimanche 20/09: toutes les heures visites flash « SOS patrimoine »

En partenariat avec Elise Caviglioli, les Amis des Musées de Mâcon et la Société d’Etudes Mâconnaises

Gratuit

Public : tout public .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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English : Journées européennes du patrimoine au musée des Ursulines

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée des Ursulines Mâcon a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)