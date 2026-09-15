Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Histoire de Marseille – (MHM) Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Histoire de Marseille – (MHM)

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour les Journées européennes du patrimoine samedi 19 et dimanche 210 septembre.

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur le thème « Patrimoine de la photographie ».



Au programme : visites commentées, ateliers, expositions, … sont au rendez-vous. Tous les rendez-vous sont gratuits.



► Expositions



˃ Autour des collections permanentes

Visite libre du parcours permanent des collections du Musée d’Histoire de Marseille.

13 séquences chronologiques, introduites par un objet phare emblématique de la ville, jalonnent le parcours du Musée d’Histoire de Marseille, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Elles se déploient à travers un fil d’Ariane qui est celui de l’histoire du port, autour du site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.



˃ Exposition « Autour de Mars Imperium » – Les statues des escaliers de la Gare Saint- Charles

Séquence 12

Le projet Mars Imperium est né du constat d’un déficit d’histoire sur Marseille coloniale et ses empreintes actuelles.

Samia Chabani, directrice de l’association Ancrages, vous propose la présentation du portail web Marsimperium.org et notamment le 1er volet intitulé Marseille, métropole d’empire dont elle a assuré le commissariat d’exposition sur « Les statues des escaliers de la Gare Saint-Charles ».

Nous prolongeons l’échange avec le parcours jusqu’au pied des escaliers Saint-Charles pour évoquer comment le passé colonial de Marseille marque le paysage urbain.

Samedi 19 septembre à 14h

Devant le guichet du musée

Réservation obligatoire : direction@ancrages.org





► Visites



˃ Visite guidée « Le Port antique de Marseille »

De l’arrivée des premiers Phocéens à l’apogée de l’Empire romain, Marseille est un port de pêcheurs et de commerçants. Le port antique de Marseille, précieux témoin de l’architecture de la ville, nous révèle cette histoire et celles des Marseillais d’autrefois.

Samedi 19 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30

Dès 13 ans

Durée : 30 min



˃ Visite commentée « Marseille au Moyen Âge »

Marseille au Moyen Âge est à la fois ville frontière des nouveaux empires, lieu de passage des conquêtes « barbares », port de croisade… Ses échanges avec les royaumes méditerranéens changent son image et sa réputation au fil du temps.

Dimanche 20 septembre à 9h30 et 11h30

Dès 13 ans

Durée : 30 min



˃ Visite guidée « Marseille dans une histoire de l’impérialisme français »

Présentation des enjeux mémoriels et muséaux liés à l’histoire de l’impérialisme et de la colonisation à Marseille (17e-20e s.) au sein du musée d’Histoire de Marseille.

Dimanche 20 septembre à 14h30

Dès 13 ans





► Ateliers jeune public

Sur inscription le jour même dans la limite des places disponibles.



˃ Le monde antique en mosaïque

Remonte le temps jusqu’à l’époque de la Rome antique pour découvrir l’art fascinant de la mosaïque ! Comme les artisans romains, tu pourras assembler de petites tesselles colorées pour créer ton décor inspiré des motifs antiques : animaux, dieux, scènes de la vie quotidienne…

Dimanche 20 septembre à 10h30

Dès 7 ans, accompagné d’un parent



˃​​​​​​​ Le dessous des masques

L’histoire du masque est très ancienne. Accessoire emblématique s’affichant au théâtre depuis l’antiquité, venez découvrir les masques romains du musée puis réalisez un magnet en argile qui en sera la réplique en miniature.

Dimanche 20 septembre à 14h

Dès 7 ans, accompagné d’un parent

Durée : 1h30



► Dictée du Patrimoine – 7e édition

Participez à une dictée inédite sur l’histoire et le patrimoine de Marseille et tentez de gagner des livres sur Marseille ! En partenariat avec le Comité du Vieux Marseille.

Samedi 19 septembre de 10h à 12h

RDV : Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille



► Point Parole « L’arsenal des Galères sous Louis XIV à Marseille »

Focus sur l’arsenal des Galères, projeté en 1666 sur ordre de Louis XIV. Ville dans la ville, entreprise d’envergure pour construire, entretenir et armer les navires de guerre de Louis XIV, l’arsenal de Marseille ferme en 1748.

Point parole proposé par Carole Gragez, conservatrice au musée d’Histoire de Marseille.

Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h en continu

Dès 13 ans





► Rendez-vous autour de l’exposition « Marseille vue par les Detaille, 164 ans de photographies »



˃​​​​​​​ Visite libre de l’exposition

Héritiers de Nadar, Fernand, Albert et Gérard Detaille, photographes, ont bâti une œuvre exceptionnelle, témoin de la vie marseillaise, de son patrimoine et de ses métamorphoses. Un voyage unique dans l’histoire visuelle de Marseille, de 1860 à nos jours.



> Animation de photographie argentique ambulante – Association La Photo Sensible

En écho à l’exposition consacrée à la famille Detaille, héritière de l’atelier marseillais fondé par Félix Nadar, cet atelier propose de remonter aux origines de l’image à travers un dispositif ambulant inspiré des pratiques populaires de la fin du XIXᵉ siècle. À l’aide d’une chambre photographique centenaire faisant également office de laboratoire, les participants découvrent en direct toutes les étapes de réalisation d’un portrait : prise de vue, développement du négatif et tirage en positif. Cette expérience permet de mieux comprendre les gestes, les techniques et les pratiques des photographes de cette époque avant de repartir avec son propre portrait argentique.

Samedi 19 septembre de 14h à 17h

Tout public – accessibilité PMR

Tarif : gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles



˃​​​​​​​ Point parole autour de l’exposition

Découvrez l’exposition « Marseille vue par les Detaille, 164 ans de photographies » en présence de Gérard Detaille, photographe et commissaire de l’exposition.

Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h



˃​​​​​​​ Visite guidée « Marseille vue par les Detaille »

Les photographies de l’exposition Detaille nous dévoilent les bouleversements urbains de la ville de Marseille au XIXe et XXe siècles.

Dimanche 20 septembre à 10h30

Dès 13 ans

Durée : 1h

Sans réservation



˃​​​​​​​ Atelier jeune public « La retouche, tout un art ! »

L’exposition des Detaille regorge de portraits, paysages et scènes de vie qui paraissent spontanées mais sont parfois entièrement mises en scène ! Couleurs à améliorer, erreur à gommer, paillettes à rajouter… Toi aussi, valorise ton œuvre avec la méthode de retouche la plus adaptée.

Dimanche 20 septembre de 14h30 à 16h30 (en continu et en accès libre)

Dès 6 ans, accompagné d’un parent

Sans réservation



˃​​​​​​​ Visite commentée « Conserver le fonds Detaille, préserver et transmettre le grand album de famille de Marseille »

Au sein de l’exposition Marseille vue par les Detaille, 164 ans de Photographies, Simon Malivoire de Camas, conservateur, responsable du pôle collections du Musée d’Histoire de Marseille, abordera les enjeux de conservation et de valorisation du fonds Detaille, constitué de plus de 800 000 pièces photographiques.

Dimanche 20 septembre à 16h

Durée : 1h .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come visit the Marseille History Museum (MHM) for European Heritage Days on Saturday, September 19, and Sunday, September 210.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Histoire de Marseille – (MHM) Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-04 par Ville de Marseille