Journées européennes du patrimoine au musée du sabotier Musée du sabotier Soucht

Musée du sabotier 6a rue des sabotiers Soucht Moselle

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À travers plus de 260 modèles exposés, vous plongerez dans l'univers du bois, des outils et des gestes précis qui ont façonné des générations de sabotiers. Entre démonstrations, machines anciennes et anecdotes locales, le musée célèbre la mémoire d'un métier à la fois rustique et ingénieux, où chaque paire de sabots raconte une histoire. Visite libre.Tout public

Musée du sabotier 6a rue des sabotiers Soucht 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 25 58 musee.sabotier@gmail.com

English :

With more than 260 models on display, you'll plunge into the world of wood, tools and precise gestures that have shaped generations of clog makers. With demonstrations, vintage machines and local anecdotes, the museum celebrates the memory of a craft both rustic and ingenious, where every pair of clogs tells a story. Free admission.

German :

Anhand von über 260 ausgestellten Modellen können Sie in die Welt des Holzes, der Werkzeuge und der präzisen Gesten eintauchen, die Generationen von Holzschuhmachern geformt haben. Mit Vorführungen, alten Maschinen und lokalen Anekdoten zelebriert das Museum die Erinnerung an einen rustikalen und zugleich genialen Beruf, bei dem jedes Paar Holzschuhe eine Geschichte erzählt. Freie Besichtigung.

Italiano :

Con oltre 260 modelli esposti, ci si immerge nel mondo del legno, degli attrezzi e dei movimenti precisi che hanno plasmato generazioni di zoccolai. Con dimostrazioni, vecchie macchine e aneddoti locali, il museo celebra la memoria di un mestiere rustico e ingegnoso, dove ogni paio di zoccoli racconta una storia. Ingresso gratuito.

Espanol :

Con más de 260 modelos expuestos, se sumergirá en el mundo de la madera, las herramientas y los movimientos precisos que han dado forma a generaciones de fabricantes de zuecos. Con demostraciones, máquinas antiguas y anécdotas locales, el museo celebra la memoria de un oficio a la vez rústico e ingenioso, donde cada par de zuecos cuenta una historia. Entrada gratuita.

