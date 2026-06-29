Journées Européennes du Patrimoine au Musée et sites gallo-romains Route Départementale 502 Saint-Romain-en-Gal
samedi 19 septembre 2026 · Route Départementale 502 · Saint-Romain-en-Gal
Informations pratiques
Saint-Romain-en-Gal
Journées Européennes du Patrimoine au Musée et sites gallo-romains
Route Départementale 502 Musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal Vienne Saint-Romain-en-Gal Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Patrimoine en péril Raviver, résister, réinventer.
.
Route Départementale 502 Musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal Vienne Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 74 01 saintromain@rhone.fr
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English :
Heritage in Peril: Revive, Resist, Reinvent.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée et sites gallo-romains Saint-Romain-en-Gal a été mis à jour le 2026-06-29 par Rhône Tourisme
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