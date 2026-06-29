Journées Européennes du Patrimoine au Musée et sites gallo-romains Route Départementale 502 Saint-Romain-en-Gal

Informations pratiques

Saint-Romain-en-Gal

Journées Européennes du Patrimoine au Musée et sites gallo-romains

Route Départementale 502 Musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal Vienne Saint-Romain-en-Gal Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Patrimoine en péril Raviver, résister, réinventer.

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Route Départementale 502 Musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal Vienne Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 74 01 saintromain@rhone.fr

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English :

Heritage in Peril: Revive, Resist, Reinvent.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée et sites gallo-romains Saint-Romain-en-Gal a été mis à jour le 2026-06-29 par Rhône Tourisme