Journées européennes du patrimoine au musée Hèbre Lectures Musicales Sur les voyages de Loti Musée Hèbre Rochefort

Journées européennes du patrimoine au musée Hèbre Lectures Musicales Sur les voyages de Loti Musée Hèbre Rochefort samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au musée Hèbre Lectures Musicales Sur les voyages de Loti

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Lectures musicales sur les voyages de Pierre Loti Loti en Égypte.

.

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : European Heritage Days at the Hèbre Museum: Musical Readings On the travels of Loti

Musical readings on Pierre Loti’s travels: Loti in Egypt.

German : Europäische Tage des Kulturerbes im Musée Hèbre: Musikalische Lesungen Über die Reisen von Loti

Musikalische Lesungen über die Reisen von Pierre Loti: Loti in Ägypten.

Italiano :

Letture musicali sui viaggi di Pierre Loti: Loti in Egitto.

Espanol :

Lecturas musicales sobre los viajes de Pierre Loti: Loti en Egipto.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée Hèbre Lectures Musicales Sur les voyages de Loti Rochefort a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan