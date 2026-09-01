Journées européennes du Patrimoine au Musée Mandet Musée Mandet Riom

Informations pratiques

Riom

Journées européennes du Patrimoine au Musée Mandet

Musée Mandet 14 rue de l’hôtel Riom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette 43e édition le Musée Mandet vous invite à découvrir l’exposition Lumière sculptée de l’artiste Émilie Lemardeley ainsi que ses collections permanentes.

Entrée gratuite

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Musée Mandet 14 rue de l’hôtel Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

For this 43rd edition, the Mandet Museum invites you to discover the exhibition *Sculpted Light* by artist Émilie Lemardeley, as well as its permanent collections.

Free admission

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Musée Mandet Riom a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic