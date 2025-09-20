Journées européennes du patrimoine au musée-mémorial des parachutistes Musée mémorial des parachutistes Lons

Journées européennes du patrimoine au musée-mémorial des parachutistes Musée mémorial des parachutistes Lons samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au musée-mémorial des parachutistes

Musée mémorial des parachutistes Chemin d’Astra Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Au programme

– Visite libre des collections

– Visite des aéronefs dont l’hélicoptère Puma, le mythique Noratlas et le tout nouveau Transall récemment arrivé au musée

– Activité dans la peau d’un parachutiste (sous réserve de conditions météorologiques favorables) équipez-vous comme un véritable para, montez à bord d’un aéronef, vivez les sensations du saut avec une mise en ambiance sonore et visuelle…avant d’atterrir en douceur sur un matelas

– Parcours-jeu en famille avec leur carnet de saut , les enfants explorent le musée à la recherche de Pépin. En récompense ils reçoivent un diplôme.

Nouveautés:

des stands de reconstitution historique pour plonger encore plus au cœur de l’Histoire avec des véhicules anciens

une expérience immersive d’un saut en parachute avec un casque de réalité virtuelle!

Seul, en famille ou entre amis, venez (re)découvrir le musée .

Musée mémorial des parachutistes Chemin d’Astra Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 49 19

English : Journées européennes du patrimoine au musée-mémorial des parachutistes

German : Journées européennes du patrimoine au musée-mémorial des parachutistes

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine au musée-mémorial des parachutistes

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée-mémorial des parachutistes Lons a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Pau