Journées Européennes du Patrimoine au musée Montagnard Musée Montagnard Les Houches

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Samedi 20 et dimanche 21 septembre :

Ouverture de 14h à 18h

Exposition Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches jusqu’au 16 mai 2026

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 37 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

Saturday 20th and Sunday 21st September:

Open from 2pm to 6pm

Exhibition: Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches until May 16, 2026

German :

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September :

Öffnungszeiten von 14 bis 18 Uhr

Ausstellung: Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches bis zum 16. Mai 2026

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre:

Apertura dalle 14.00 alle 18.00

Mostra: Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches fino al 16 maggio 2026

Espanol :

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre:

Abierto de 14:00 a 18:00

Exposición: Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches hasta el 16 de mayo de 2026

