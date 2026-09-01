Journées Européennes du Patrimoine au Musée Promenade Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains

Informations pratiques

Digne-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine au Musée Promenade

Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir le Musée Promenade et d’une visite guidée sur l’histoire de ce lieu le samedi. Rendez-vous à la billetterie. (À partir de 8 ans).

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Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr

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English : European Heritage Days at the Musée Promenade

Enjoy the European Heritage Days by discovering the Musée Promenade and experiencing a guided tour on Saturday. The meeting point is at the ticket office. (Starting from 8 years old.)

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée Promenade Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains