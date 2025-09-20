Journées européennes du patrimoine au musée Rodin – Meudon Musée Rodin – Meudon Meudon

Journées européennes du patrimoine au musée Rodin – Meudon Musée Rodin – Meudon Meudon samedi 20 septembre 2025.

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, le musée Rodin – Meudon ouvre ses portes et met à l’honneur son architecture. Venez découvrir la maison-atelier du sculpteur et profitez un week-end riche en animations.

En famille, entre amis ou en solitaire, venez vivre une expérience unique en parcourant le parc et ses œuvres, et en visitant librement la villa des Brillants, la galerie des plâtres ainsi que l’atelier des antiques.

// AU PROGRAMME //

Guidée par une conférencière, cette visite conviviale vous offre une introduction à l’univers d’Auguste Rodin et à la richesse de sa maison-atelier dédiée à la création.

– Samedi et dimanche | Départs à 11h, 11h30 et 12h

– Sans réservation (25 personnes max. par groupe) | À partir de 12 ans

– Rendez-vous devant la villa des Brillants

Explorez l’intimité du sculpteur en découvrant librement l’intégralité de sa demeure, agrémentée d’objets personnels et d’accessoires rarement dévoilés. Sa chambre, située au premier étage, sera exceptionnellement ouverte au public.

– Samedi et dimanche | De 10h à 17h30

– Sans réservation, dans la limite des places disponibles (5 personnes max. à l’étage)

– À partir de 12 ans

– Rendez-vous devant la villa des Brillants

Accompagnés d’un artiste, participez à un atelier créatif ouvert aux petits comme aux grands pour célébrer le rôle de l’architecture dans l’œuvre d’Auguste Rodin.

– Samedi et dimanche | De 14h30 à 17h30 en continu

– Sans réservation, selon les places disponibles

– Rendez-vous à l’espace pédagogique | À partir de 4 ans

Venez tester vos connaissances autour de la sculpture, de Rodin et de l’architecture du lieu dans ce quiz. Arriverez-vous à faire un sans-faute pour tenter de gagner des lots surprises (mugs, carnets, cartes postales…) ?

– Samedi et dimanche | De 10h à 18h

– Rendez-vous devant la verrière de la villa des Brillants

Installée dans le parc du musée, La Source Garouste – Des Brillants est une association à vocation sociale et éducative qui offre des résidences artistiques toute l’année. Découvrez le travail de l’artiste actuellement en résidence.

– Samedi et dimanche | De 10h à 18h

– Sans réservation

– Rendez-vous à La Maison des Ateliers en passant par l’allée des marronniers

✏️ é

Tout au long de la journée, du matériel de dessin sera mis à disposition du public dans la galerie des plâtres. Dessinateurs en herbe ou confirmés, papiers et crayons vous permettront de retranscrire chaque détail des chefs-d’œuvre d’Auguste Rodin.

– Samedi et dimanche | De 10h à 18h

– Rendez-vous à la galerie des plâtres

Pour accompagner votre visite, n’hésitez pas à emporter vos provisions pour déjeuner ou goûter dans les espaces extérieurs du musée.

Samedi et dimanche | De 10h à 18h | Espace de pique-nique

Pour plus d’informations, visitez https://www.musee-rodin.fr/.

Entre nature, sculpture et architecture, explorez l’univers unique d’Auguste Rodin.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre et gratuite, sans réservation

Tout public.

Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin 92190 92190 Meudon, FranceMeudon

