Journées européennes du patrimoine au Nexus Nexus Istres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le nouvel espace Nexus/Micro-Folie, entièrement dédié au numérique.

Au programme : une immersion en réalité virtuelle, une visite commentée, un jeu en famille ainsi qu’une conférence.

Vendredi 19 et Samedi 20 septembre

RÉALITÉ VIRTUELLE: De 10h30 à 11h et de 17h à 18h30

Plongez dans l’univers du jeu vidéo Assassin’s Creed Unity et explorez Notre-Dame de Paris comme vous ne

l’avez jamais vu !

Sur inscription, interdit au moins de 12 ans

Durée : 10 min

Vendredi 19 Septembre

MUSÉE NUMÉRIQUE: De 10h à 14h

Exposition Culture Technologique

En visite libre et tout public,

MUSÉE NUMÉRIQUE: De 14h à 16h et de 17h30 à 19h

Collection Notre-Dame de Paris

En visite libre et tout public,

VISITE COMMENTÉE: 16h00 / Durée 1 heure

Découvrez comment l’architecture et l’urbanisme réinventent les sociétés.

Sur inscription, à partir de 14 ans

Samedi 20 Septembre

MUSÉE NUMÉRIQUE: de 13h à 15h

Exposition Culture Technologique

En visite libre, tout public

MUSÉE NUMÉRIQUE: De 10h à 13h et de 17h30 à 19h

Collection Notre-Dame de Paris

En visite libre, tout public

JEU EN FAMILLE: 15h / Durée 1 heure

Enquête urbaine à la recherche de Georges, l’architecte de la ville du futur qui a disparu dans une oeuvre.

Sur inscription, à partir de 6 ans

CONFÉRENCE: 16h30

Du jeu vidéo à l’archéologie : outils numériques pour comprendre le passé, par Paul François architecte-ingénieur, docteur en sciences numériques au LA3M laboratoire de recherche d’Aix- Marseille Université.

Sur inscription, à partir de 12 ans

Nexus cec 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

©Magali Bressy