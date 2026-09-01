Journées Européennes du Patrimoine au Pailly Le Pailly
samedi 19 septembre 2026 · Le Pailly
Informations pratiques
Le Pailly
Journées Européennes du Patrimoine au Pailly
Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Tout public
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez des visites libres et guidées gratuites du Château du Pailly.
Visites guidées gratuites toutes les 30mn
C’est l’un des plus prestigieux chefs-d’oeuvre que la Renaissance ait légué dans le Grand Est. Il a été construit entre 1563 et 1573 pour Gaspard Saulx de Tavannes, compagnon d’armes de François 1er. Il est situé à l’emplacement d’une ancienne forteresse féodale, dont il a gardé le donjon et trois tours d’angle. Les façades de la cour et le pavillon d’entrée présentent un décor Renaissance somptueux.
Il appartient à l’Etat et est valorisé par l’Association Renaissance Château du Pailly depuis 1998.
Visites guidées toutes les demi-heures. .
Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12 chateaudupailly@outlook.fr
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L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Pailly Le Pailly a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne Vannerie-Amance