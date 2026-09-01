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AGENDA · Le Pailly

Journées Européennes du Patrimoine au Pailly Le Pailly

samedi 19 septembre 2026 · Le Pailly

Journées Européennes du Patrimoine au Pailly Le Pailly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Château du Pailly
Ville
52600 Le Pailly
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Le Pailly

Journées Européennes du Patrimoine au Pailly

Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Tout public
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez des visites libres et guidées gratuites du Château du Pailly.
Visites guidées gratuites toutes les 30mn

C’est l’un des plus prestigieux chefs-d’oeuvre que la Renaissance ait légué dans le Grand Est. Il a été construit entre 1563 et 1573 pour Gaspard Saulx de Tavannes, compagnon d’armes de François 1er. Il est situé à l’emplacement d’une ancienne forteresse féodale, dont il a gardé le donjon et trois tours d’angle. Les façades de la cour et le pavillon d’entrée présentent un décor Renaissance somptueux.
Il appartient à l’Etat et est valorisé par l’Association Renaissance Château du Pailly depuis 1998.

Visites guidées toutes les demi-heures.   .

Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12  chateaudupailly@outlook.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Pailly Le Pailly a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne Vannerie-Amance

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