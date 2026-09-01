Informations pratiques

Le Pailly

Journées Européennes du Patrimoine au Pailly

Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout public

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez des visites libres et guidées gratuites du Château du Pailly.

Visites guidées gratuites toutes les 30mn

C’est l’un des plus prestigieux chefs-d’oeuvre que la Renaissance ait légué dans le Grand Est. Il a été construit entre 1563 et 1573 pour Gaspard Saulx de Tavannes, compagnon d’armes de François 1er. Il est situé à l’emplacement d’une ancienne forteresse féodale, dont il a gardé le donjon et trois tours d’angle. Les façades de la cour et le pavillon d’entrée présentent un décor Renaissance somptueux.

Il appartient à l’Etat et est valorisé par l’Association Renaissance Château du Pailly depuis 1998.

Visites guidées toutes les demi-heures. .

Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12 chateaudupailly@outlook.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Pailly Le Pailly a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne Vannerie-Amance