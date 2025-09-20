Journées européennes du Patrimoine au Palais des Beaux-Arts Palais des Beaux-Arts de Lille Lille

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée vous invite à vivre un week-end de géant ! Découvrez Une petite histoire de géants : la légende de Lydéric et Phinaert, la nouvelle exposition qui célèbre ces figures emblématiques du Nord de la France et de Belgique, et participez à un atelier exceptionnel animé par Dorian Demarcq, créateur de géants.

Au programme également : visites guidées autour des chefs-d’œuvre du musée, de ses collections, de l’architecture et son bestiaire avec l’association Saint Michel en Transition, sans oublier les incroyables installations de Felice Varini. Un parcours spécialement pensé pour les familles ravira petits et grands.

L’exposition “Une petite histoire de géants : la légende de Lydéric et Phinaert” est présentée dans le cadre de Fiesta, 7e édition de lille3000.

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

