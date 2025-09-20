Journées européennes du patrimoine au Palais Jacques Coeur Bourges

Journées européennes du patrimoine au Palais Jacques Coeur Bourges samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au Palais Jacques Coeur

10B Rue Jacques Coeur Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:15:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite du Palais Jacques Cœur dans le cadre des Journée européennes du patrimoine.

Les 20 et 21 septembre, le Palais Jacques Cœur vous ouvre ses portes de 10h à 12h15 et de 14h à 17h45 pour une immersion unique dans l’histoire et l’art.

Le 19 septembre à 19h, assistez à la conférence Les ultimes heures du Duc de Berry (sur réservation), un moment privilégié pour en apprendre davantage sur cette figure emblématique.

Le 20 septembre à 10h, ne manquez pas la visite commentée de l’exposition Au Cœur du Vivant de Fanny Ferré (sur réservation), où l’art contemporain dialogue avec le patrimoine historique.

Tout au long du week-end, profitez de la visite libre du palais et de l’exposition, ainsi que d’une démonstration de taille de pierre réalisée par l’entreprise Jacquet, pour découvrir les savoir-faire qui ont façonné ce monument d’exception. .

10B Rue Jacques Coeur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 79 42

English :

Visit the Palais Jacques C?ur as part of European Heritage Days.

German :

Besichtigung des Palais Jacques C?ur im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals.

Italiano :

Visita al Palais Jacques C’ur nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Visite el Palacio Jacques Cœur en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Palais Jacques Coeur Bourges a été mis à jour le 2025-08-29 par OT BOURGES