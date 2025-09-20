Journées Européennes du Patrimoine au Parvis des Métiers Bourges

Journées Européennes du Patrimoine au Parvis des Métiers Bourges samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Parvis des Métiers

Place Étienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le Parvis des Métiers vous invite à la découverte de leurs oeuvres et à la rencontre d’artistes.

Explorez l’exposition « Nature sublimées quand l’artisanat d’art célèbre le végétal » et voyagez à travers les photos de Jean-François Michelet. Des démonstrations de savoir-faire vous seront également partagées dans la cour du Parvis. Enfin, Sylvie Lezziero élue Meilleur Ouvrier de France en Broderie Blanche en 2004 sera de passage. Amateur et expert de la broderie recevront des conseils et des explications techniques. .

Place Étienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 19 20

English :

As part of the European Heritage Days, Parvis des Métiers invites you to discover their work and meet the artists.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt Sie der Parvis des Métiers ein, ihre Werke zu entdecken und Künstler zu treffen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Parvis des Métiers vi invita a scoprire le loro opere e a incontrare gli artisti.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Parvis des Métiers le invita a descubrir sus obras y a conocer a los artistas.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Parvis des Métiers Bourges a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BOURGES