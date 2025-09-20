#Journées Européennes du Patrimoine# au phare de l’île Wrac’h Plouguerneau

#Journées Européennes du Patrimoine# au phare de l’île Wrac’h Plouguerneau samedi 20 septembre 2025.

#Journées Européennes du Patrimoine# au phare de l’île Wrac’h

Maison phare de l’île Wrac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 14:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le phare sera ouvert au public. De plus, le samedi, nous vous proposons une sortie commentée à plusieurs voix d’une durée d’environ 1h30, au départ de la plage de Saint-Cava jusqu’à l’île Wrac’h.

Le rendez-vous est fixé à 10h30 sur la plage de Saint-Cava.

Au fil de la balade, différents thèmes seront abordés le rôle et l’intérêt de la laisse de mer, la formation et la stabilisation des dunes par la végétation, la richesse de l’estran,

l’histoire du phare de l’île Wrac’h, ainsi que les activités qui l’animent aujourd’hui. .

Maison phare de l’île Wrac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 31 11 09 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# au phare de l’île Wrac’h Plouguerneau a été mis à jour le 2025-09-04 par OT PAYS DES ABERS