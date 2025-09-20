Journées Européennes du Patrimoine au Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

On vous donne rendez-vous pour les Journées Européennes du Patrimoine le 20 & 21 septembre !

À l’occasion de ses journées, venez explorer le Pic du Midi perché à 2 877 m d’altitude, admirer un panorama de 300 km sur la chaîne des Pyrénées et découvrir son histoire fascinante. Le sommet vous réserve un programme complet, riche en découvertes, idéal pour les familles.

Avec la collaboration des équipes de l’Observatoire Midi Pyrénées, découvrez les quartiers scientifiques tout au long de la journée, profitez de séances de Planétarium et Coupole de l’Observatoire gratuitement (réservation sur place à votre arrivée à l’accueil du sommet).

L’auteure Gloria Carreño sera présente le samedi de 14h à 16h pour une séance de dédicace exclusive de son deuxième roman Le Chemin des Secrets .

Quelques surprises vous attendent pour découvrir le sommet autrement !

Réservez vos billets dès maintenant sur picdumidi.com et profitez de -30% sur les tarifs de visite Adulte, Enfant et Famille pour l’occasion.

LA MONGIE Au sommet du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

We look forward to seeing you at the European Heritage Days on September 20 & 21!

Come and explore the Pic du Midi, perched at an altitude of 2,877 m, and admire a 300 km panorama of the Pyrenees and its fascinating history. The summit offers a full program of discoveries, ideal for families.

In collaboration with the Observatoire Midi Pyrénées teams, discover the scientific quarters throughout the day, and enjoy free Planetarium and Observatory Dome sessions (book on site on arrival at the summit reception desk).

Author Gloria Carreño will be on hand on Saturday from 2pm to 4pm for an exclusive signing session for her second novel, « Le Chemin des Secrets ».

A few surprises await you to discover the summit in a different way!

Book your tickets now on picdumidi.com and take advantage of 30% off adult, child and family rates for the occasion.

German :

Wir freuen uns, Sie am 20. und 21. September zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes begrüßen zu dürfen!

An diesen Tagen können Sie den 2.877 m hohen Pic du Midi erkunden, das 300 km lange Panorama der Pyrenäen bewundern und seine faszinierende Geschichte entdecken. Der Gipfel hält ein umfassendes Programm für Sie bereit, bei dem es viel zu entdecken gibt und das ideal für Familien ist.

In Zusammenarbeit mit den Teams des Observatoriums Midi Pyrénées können Sie den ganzen Tag über die Wissenschaftsviertel entdecken und kostenlos das Planetarium und die Kuppel des Observatoriums besuchen (Reservierung vor Ort bei Ihrer Ankunft am Empfang des Gipfels).

Die Autorin Gloria Carreño wird am Samstag von 14:00 bis 16:00 Uhr für eine exklusive Signierstunde ihres zweiten Romans « Le Chemin des Secrets » (Der Weg der Geheimnisse) anwesend sein.

Einige Überraschungen warten auf Sie, damit Sie den Gipfel auf andere Weise entdecken können!

Buchen Sie Ihre Eintrittskarten jetzt auf picdumidi.com und profitieren Sie zu diesem Anlass von -30% auf die Eintrittspreise für Erwachsene, Kinder und Familien.

Italiano :

Vi aspettiamo alle Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre!

Venite a scoprire il Pic du Midi, arroccato a 2.877 m di altitudine, ad ammirare un panorama di 300 km sui Pirenei e a scoprire la sua affascinante storia. La vetta ha in serbo per voi un programma ricco di scoperte e ideale per le famiglie.

Con l’aiuto delle équipe dell’Observatoire Midi Pyrénées, scoprite i quartieri scientifici durante tutta la giornata e godetevi le sessioni gratuite del Planetario e della Cupola dell’Osservatorio (prenotate sul posto al momento dell’arrivo alla reception della vetta).

L’autrice Gloria Carreño sarà presente sabato dalle 14.00 alle 16.00 per una sessione esclusiva di autografi del suo secondo romanzo, « Le Chemin des Secrets ».

E ci saranno molte sorprese in serbo per farvi scoprire il summit in un modo completamente nuovo!

Prenotate subito i vostri biglietti su picdumidi.com e approfittate dello sconto del 30% sulle tariffe per adulti, bambini e famiglie.

Espanol :

Le esperamos en las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre

Venga a explorar el Pic du Midi, situado a 2.877 m de altitud, a admirar un panorama de 300 km de los Pirineos y a descubrir su fascinante historia. La cumbre le reserva un programa completo, rico en descubrimientos e ideal para las familias.

Con la ayuda de los equipos del Observatorio Midi Pyrénées, descubra los barrios científicos a lo largo del día y disfrute de sesiones gratuitas de Planetario y Cúpula del Observatorio (reserve in situ al llegar a la recepción de la cumbre).

El sábado, de 14:00 a 16:00, Gloria Carreño firmará en exclusiva su segunda novela, « El camino de los secretos ».

Y no faltarán las sorpresas para descubrir la Cumbre de una manera diferente

Reserve ya sus entradas en picdumidi.com y benefíciese de un 30% de descuento en las tarifas de adulto, niño y familia para la ocasión.

