Journées Européennes du Patrimoine au Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Journées Européennes du Patrimoine au Pic du Midi

LA MONGIE Au sommet du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30.8 – 30.8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Des astronomes de l’observatoire Midi-Pyrénées font découvrir deux grandes coupoles du Pic du Midi de Bigorre, site candidat au patrimoine mondial de l’Unesco : le plus grand télescope de France (TBL) et la coupole des coronographes. Par groupes de 25.

Programme

Visite guidée de deux coupoles : le télescope Bernard Lyot (TBL, le plus grand télescope de France) et la coupole des coronographes, dédiée à l’observation solaire

Séances de projection gratuites au planétarium et dans la coupole publique

Reste du site public accessible normalement .

LA MONGIE Au sommet du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Astronomers from the Midi-Pyrénées Observatory are showcasing two large domes at the Pic du Midi de Bigorre, a site nominated for UNESCO World Heritage status: France’s largest telescope (TBL) and the coronagraph dome. In groups of 25.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65