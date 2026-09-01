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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Journées Européennes du Patrimoine au Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

samedi 19 septembre 2026 · LA MONGIE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
LA MONGIE
Adresse
Au sommet du Pic du Midi
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
30.8 30.8 Tarif enfant

Bagnères-de-Bigorre

Journées Européennes du Patrimoine au Pic du Midi

LA MONGIE Au sommet du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30.8 – 30.8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Des astronomes de l’observatoire Midi-Pyrénées font découvrir deux grandes coupoles du Pic du Midi de Bigorre, site candidat au patrimoine mondial de l’Unesco : le plus grand télescope de France (TBL) et la coupole des coronographes. Par groupes de 25.
Programme
Visite guidée de deux coupoles : le télescope Bernard Lyot (TBL, le plus grand télescope de France) et la coupole des coronographes, dédiée à l’observation solaire
Séances de projection gratuites au planétarium et dans la coupole publique
Reste du site public accessible normalement   .

LA MONGIE Au sommet du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

Astronomers from the Midi-Pyrénées Observatory are showcasing two large domes at the Pic du Midi de Bigorre, a site nominated for UNESCO World Heritage status: France’s largest telescope (TBL) and the coronagraph dome. In groups of 25.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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