Journées Européennes du Patrimoine au Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle La Verrerie d’Alès – Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès

Journées Européennes du Patrimoine au Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle Dimanche 21 septembre, 10h00 La Verrerie d’Alès – Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit. Réservation obligatoire pour la visite de l’Observatoire, au plus tard le 19 septembre.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fêtez le patrimoine au Pôle scientifique et culturel de Rochebelle !

Le pôle vous accueille le dimanche 21 septembre pour une journée de découvertes, entre dégustations, visites guidées et promenade dans les étoiles !

■ 3ème ÉDITION FÊTE DU MIEL

Organisé par le Groupement Qualité des Miels d’Occitanie, dans l’enceinte du Pôle scientifique et culturel de Rochebelle.

Un événement authentique !

La fête du miel et des produits de la ruche, c’est d’abord un grand marché de producteurs locaux de miel, d’agriculteurs et d’artisans rigoureusement sélectionnés.

Un événement familial, pour petits et grands, pour tout savoir sur le miel de la fleur à la cuillère.

Venez profiter de nombreuses animations gratuites pour tous : initiation à la dégustation, extraction de miel, conférences, animations enfants… Restauration possible sur place !

Une occasion unique de rencontrer les apiculteurs professionnels locaux et de découvrir le miel des Cévennes IGP !

Tout public

Gratuit

Horaire de 10h à 19h

Renseignements au 04 66 56 42 30

■ VISITE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE D’ASTRONOMIE

Accès à l’exposition permanente.

Accès libre et gratuit.

Horaire de 10h à 18h

Renseignements : 04 66 56 24 70

■ SÉANCE DE PLANÉTARIUM (École Municipale d’Astronomie)

Tout public à partir de 5 ans

Tarif unique de 3 € par personne

Horaire de 10h à 18h

Renseignements : 04 66 56 24 70

■ VISITE DE L’OBSERVATOIRE (École Municipale d’Astronomie)

Sous conditions météo favorables.

Tout public pouvant accéder à pied par le chemin très pentu.

Gratuit

Horaire de 14h à 15h

Inscription obligatoire (au plus tard le 19 septembre 2025 à 12h00).

La Verrerie d’Alès – Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès, France Alès 30100 Gard Occitanie +33466564230 http://www.laverreriedales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 24 70 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}] Implantée depuis 2004 dans un ancien four à verre et à cristal bâti en 1788 puis transformée dès les années 1900 en ateliers mécaniques, ateliers de réparation, hangars, logements ouvriers et forges, La Verrerie d’Alès est l’une des 14 structures de France détentrices du label Pôle National Cirque. Dédiée principalement au soutien à la création de spectacles de cirque contemporain, la Verrerie d’Alès accueille chaque année une trentaine de compagnies et offre au public de nombreuses occasions de découvrir l’univers du cirque contemporain et le cirque en fabrication à travers des sorties de résidences, des actions culturelles avec des partenaires locaux.

Parallèlement, elle organise aussi 2 festivals de cirque annuels. À l’été, inCIRCus, festival de cirque en espace public au cœur du quartier Rochebelle d’Alès et à l’automne, Temps de Cirques, festival déployé sur 1 mois et sur 4 départements de la région Occitanie en lien avec de nombreux partenaires culturels.

Le Pôle culturel et scientifique de Rochebelle ouvre ses portes aux petits et grands pour une journée consacrée au patrimoine ainsi qu’à la découverte culturelle et scientifique. jep animation

© Pôle Culturel et Scientifique