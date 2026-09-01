Informations pratiques

Les Eyzies

Journées européennes du patrimoine au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

2 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

9h30-12h30 et 13h30-18h. Découvrez gratuitement le chantier de fouille et l’Archéolab du Pôle d’interprétation de la Préhistoire, ainsi que les enjeux des fouilles préventives, dès 5 ans.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire ouvre gratuitement au public son chantier de fouille et son Archéolab.

Tout au long de la journée, les médiatrices du Pôle seront présentes pour accompagner le public et faire découvrir l’importance des fouilles préventives.

Menées par les archéologues avant certains travaux d’aménagement du territoire, celles-ci permettent de sauvegarder, par leur étude et leur analyse scientifique, les informations contenues dans les vestiges menacés de destruction, conciliant ainsi développement du territoire et préservation du patrimoine archéologique.

A partir de 5 ans, animations en continu de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, sans réservation.

Site des Journées européennes du Patrimoine :

https://openagenda.com/fr/jep-2026-nouvelle-aquitaine .

2 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97

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English : Journées européennes du patrimoine au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

9:30 a.m.–12:30 p.m. and 1:30 p.m.–6:00 p.m. Come explore the excavation site and the Archéolab at the Prehistory Interpretation Center for free, and learn about the importance of preventive excavations—open to children ages 5 and up.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère