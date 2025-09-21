Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré de Novy-Chevrières Novy-Chevrières

Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré de Novy-Chevrières Novy-Chevrières dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré de Novy-Chevrières

Novy-Chevrières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Prieuré sera ouvert pour des visites libres ou guidées par des passionnés. L’église paroissiale Saint-Pierre à Novy-Chevrières est l’une des parties restantes de l’abbaye des 17e-18e siècles. Rebâtie par les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun. L’abbaye fut supprimée à la Révolution et les bâtiments conventuels servirent de carrière. L’église actuelle a été bâtie en 1698 et consacrée par un évêque, comme en témoignent les plaques commémoratives placées à l’intérieur.

.

Novy-Chevrières 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 21 58 jean-francois.janes@orange.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Priory will be open for guided or self-guided tours. Saint-Pierre parish church in Novy-Chevrières is one of the remaining parts of the 17th-18th century abbey. It was rebuilt by Benedictine monks from Saint-Vanne Abbey in Verdun. The abbey was abolished during the French Revolution, and the conventual buildings were used as quarries. The present church was built in 1698 and consecrated by a bishop, as evidenced by the commemorative plaques inside.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes wird die Priorei für freie Besichtigungen oder Führungen durch passionierte Besucher geöffnet sein. Die Pfarrkirche Saint-Pierre in Novy-Chevrières ist einer der verbliebenen Teile der Abtei aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die von den Benediktinermönchen der Abtei Saint-Vanne in Verdun wieder aufgebaut wurde. Die Abtei wurde während der Revolution aufgelöst und die Klostergebäude dienten als Steinbruch. Die heutige Kirche wurde 1698 erbaut und von einem Bischof geweiht, wie die Gedenktafeln im Inneren bezeugen.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Priorato sarà aperto per visite guidate o autoguidate. La chiesa parrocchiale di Saint-Pierre a Novy-Chevrières è una delle parti rimaste dell’abbazia del XVII-XVIII secolo. Fu ricostruita dai monaci benedettini dell’abbazia di Saint-Vanne a Verdun. L’abbazia fu soppressa durante la Rivoluzione francese e gli edifici conventuali furono utilizzati come cave. La chiesa attuale fu costruita nel 1698 e consacrata da un vescovo, come dimostrano le targhe commemorative all’interno.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Priorato estará abierto para visitas guiadas o autoguiadas. La iglesia parroquial de Saint-Pierre de Novy-Chevrières es uno de los vestigios de la abadía de los siglos XVII y XVIII. Fue reconstruida por monjes benedictinos de la abadía de Saint-Vanne, en Verdún. La abadía fue abolida durante la Revolución Francesa y los edificios conventuales se utilizaron como canteras. La iglesia actual fue construida en 1698 y consagrada por un obispo, como demuestran las placas conmemorativas del interior.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré de Novy-Chevrières Novy-Chevrières a été mis à jour le 2025-08-27 par Ardennes Tourisme