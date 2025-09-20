Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré La Riche

Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré La Riche samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré

Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites de l’exposition Soigner corps et âmes, visite libre du Prieuré pendant tous le week-end.

Rue Ronsard La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr

English :

Visits to the RonsArt exhibition on both days

Slam stage for the « Slamons Ronsard! » competition, Sunday September 22 at 4pm

La Meute Slam offers a slam stage open to all, as well as to the three winners of the Slamons Ronsard! competition

German :

Besuche der RonsArt-Ausstellung an beiden Tagen

Slam-Bühne des Wettbewerbs « Slamons Ronsard! » am Sonntag, den 22. September um 16 Uhr

La Meute Slam bietet eine Slam-Bühne, die für alle offen ist, sowie für die drei Gewinner des Wettbewerbs « Slamons Ronsard!

Italiano :

Visite alla mostra RonsArt nel corso dei 2 giorni

Stage di slam per il concorso « Slamons Ronsard! » domenica 22 settembre alle 16.00

La Meute Slam offre uno stage di slam aperto a tutti e ai tre vincitori del concorso Slamons Ronsard!

Espanol :

Visitas a la exposición RonsArt durante los 2 días

Escenario Slam del concurso « ¡Slamons Ronsard! » el domingo 22 de septiembre a las 16.00 horas

La Meute Slam propone un escenario slam abierto a todos, así como a los tres ganadores del concurso « ¡Slamons Ronsard!

