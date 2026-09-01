Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer

Informations pratiques

Guer

Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Etienne

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Prieuré Saint-Etienne vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine.

Au programme :

Visite commentée (11H et 15H)

Visite décalée par le conteur Matao Rollo (16h)

Jeu de piste (départs à 10h30 et 14h30)

Visite libre (14h à 18h) .

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 81 55 53 11

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Etienne Guer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande