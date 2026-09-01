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Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer

dimanche 20 septembre 2026 · Prieuré Saint-Etienne · Guer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Prieuré Saint-Etienne
Adresse
Lieu dit Saint-Etienne
Ville
56380 Guer
Département
Morbihan
Tarif

Guer

Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Etienne

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le Prieuré Saint-Etienne vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine.
Au programme :
Visite commentée (11H et 15H)
Visite décalée par le conteur Matao Rollo (16h)
Jeu de piste (départs à 10h30 et 14h30)
Visite libre (14h à 18h)   .

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 81 55 53 11 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Etienne Guer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

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