Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer
dimanche 20 septembre 2026 · Prieuré Saint-Etienne · Guer
Informations pratiques
Guer
Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Etienne
Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Prieuré Saint-Etienne vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine.
Au programme :
Visite commentée (11H et 15H)
Visite décalée par le conteur Matao Rollo (16h)
Jeu de piste (départs à 10h30 et 14h30)
Visite libre (14h à 18h) .
Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 81 55 53 11
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Etienne Guer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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