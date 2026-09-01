Journées Européennes du Patrimoine au P’Tit Musée et au Musée des Vieux Fourneaux Magny-lès-Jussey
samedi 19 septembre 2026 · Magny-lès-Jussey
Informations pratiques
Magny-lès-Jussey
Journées Européennes du Patrimoine au P’Tit Musée et au Musée des Vieux Fourneaux
4 rue des Cannes Magny-lès-Jussey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le P’Tit Musée et le Musée des Vieux Fourneaux vous accueillent pour des visites et de nombreuses animations:
– Visite commentée du P’Tit Musée de 9h à 17h
– Visite commentée du Musée des Vieux Fourneaux de 10h30 à 18h
– Dédicaces des livres et dessins de François Seine
– Dégustation de gaufres cuites au feu de bois et démonstration de pain cuit au feu de bois (à partir de 15h le dimanche 20/09)
– 2 concerts au P’Tit Musée: concert de Jazz Tribu le samedi 19/09 à 20h30, concert de Têtes de Linotte le dimanche 20/09 à 15h .
4 rue des Cannes Magny-lès-Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 04 37 41
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English : Journées Européennes du Patrimoine au P’Tit Musée et au Musée des Vieux Fourneaux
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au P’Tit Musée et au Musée des Vieux Fourneaux Magny-lès-Jussey a été mis à jour le 2026-09-02 par JUSSEY TOURISME
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