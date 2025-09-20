Journées européennes du patrimoine au Puy d’Aubière ! Puy d’Aubière Aubière

Gratuit, limité à 20 personnes

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Les journées européennes du patrimoine 2025 sur le Puy d’Aubière !

Pour célébrer le patrimoine local, l’Association de sauvegarde des caves (ASCA) et la LPO vous propose de découvrir ou redécouvrir les caves d’Aubière et l’histoire locale. Ensuite, vous monterez sur le Puy d’Aubière afin de découvrir cet espace naturel protégé et sa biodiversité.

Rendez-vous le samedi 20 septembre à 14h en haut de la rue des grandes caves à Aubière (au niveau du grand bâtiment sur votre gauche).

Prévoir un vêtement chaud pour les caves et des chaussures de marche pour le Puy d’Aubière.

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire via notre site web : https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-au-puy-daubiere/

Contact :

Martin Gaillard – 06 14 90 94 82 – martin.gaillard[a]lpo.fr

Puy d'Aubière Rue des grandes caves 63170 Aubière Aubière 63170 Les Foisses Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

© Ministère de la Culture / Clément Barbé