Journées européennes du patrimoine au Simserhof Rue André Maginot Siersthal

Rue André Maginot Le Légeret ouvrage du Simserhof Siersthal Moselle

Visites guidées Départs à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h Visite en allemand à 14h30 Réservation obligatoire au 03 87 96 39 40

Projection du film « La Libération du Pays de Bitche réalisé par les frères Metzinger

Ce documentaire immersif mêle archives, témoignages et images générées par IA pour retracer avec intensité les combats de 1944-1945 à travers les récits de quatre personnages, rendant hommage à l’héroïsme des soldats et à la résilience des civils.

Séances à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Dimanche 21 septembre Initiation au tir sportif par le Club de Tir de Bitche

Tir au laser avec carabines d’apprentissage . Encadrement par des moniteurs agréés

Expositions découvrir

La Moselle libérée Archives départementales de la Moselle

Cette exposition retrace la libération progressive de la Moselle par la IIIe armée américaine du général Patton, après le débarquement de juin 1944. Elle présente la vie quotidienne, les dommages de guerre, le rétablissement des institutions et les enjeux humains de cette période charnière.

Fortifications

Une exposition immersive sur l’architecture militaire de la Ligne Maginot, qui met en lumière les techniques de défense et les conditions de vie des soldats du béton .Tout public

Rue André Maginot Le Légeret ouvrage du Simserhof Siersthal 57410 Moselle Grand Est +33 3 87 96 39 40

English :

Guided tours Departures at 10 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. Visit in German at 2:30 p.m. Reservations required: 03 87 96 39 40

Screening of the film « La Libération du Pays de Bitche » by the Metzinger brothers

This immersive documentary blends archive footage, eyewitness accounts and AI-generated images to retrace the battles of 1944-1945 through the stories of four characters, paying tribute to the heroism of the soldiers and the resilience of the civilians.

Screenings at 10am, 11am, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm, 5pm

Sunday September 21st ? Introduction to shooting sports by Club de Tir de Bitche

Laser shooting with training rifles. Supervision by certified instructors

Exhibitions to discover

The liberated Moselle ? Moselle Departmental Archives

This exhibition retraces the gradual liberation of Moselle by General Patton’s 3rd American Army, following the landings in June 1944. It presents daily life, war damage, the re-establishment of institutions and the human challenges of this pivotal period.

Fortifications

An immersive exhibition on the military architecture of the Maginot Line, highlighting defense techniques and the living conditions of the « soldiers of concrete ».

German :

Geführte Besichtigungen Abfahrt um 10 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr Führung auf Deutsch um 14:30 Uhr Reservierung erforderlich unter 03 87 96 39 40

Vorführung des Films « La Libération du Pays de Bitche « , gedreht von den Brüdern Metzinger

Dieser immersive Dokumentarfilm vermischt Archive, Zeugenaussagen und von IA generierte Bilder, um die Kämpfe von 1944-1945 anhand der Erzählungen von vier Personen intensiv nachzuzeichnen und dabei den Heroismus der Soldaten und die Widerstandsfähigkeit der Zivilisten zu würdigen.

Vorstellungen um 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Uhr

Sonntag, den 21. September ? Einführung in den Schießsport durch den Club de Tir de Bitche

Laserschießen mit Lerngewehren . Betreuung durch zugelassene Lehrer

Ausstellungen entdecken

Die befreite Mosel ? Archive des Departements Moselle

Diese Ausstellung schildert die schrittweise Befreiung der Mosel durch die III. amerikanische Armee unter General Patton nach der Landung im Juni 1944. Sie stellt das Alltagsleben, die Kriegsschäden, die Wiederherstellung der Institutionen und die menschlichen Herausforderungen dieser entscheidenden Zeit dar.

Festungen

Eine immersive Ausstellung über die Militärarchitektur der Maginot-Linie, die die Verteidigungstechniken und die Lebensbedingungen der « Betonsoldaten » beleuchtet.

Italiano :

Visite guidate Partenze alle 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 Visita in tedesco alle 14.30 Prenotazione obbligatoria allo 03 87 96 39 40

Proiezione del film « La Libération du Pays de Bitche » dei fratelli Metzinger

Questo documentario coinvolgente combina archivi, testimonianze oculari e immagini generate dall’intelligenza artificiale per offrire un intenso resoconto dei combattimenti del 1944-1945 attraverso le storie di quattro personaggi, rendendo omaggio all’eroismo dei soldati e alla resilienza dei civili.

Proiezioni alle: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Domenica 21 settembre ? Introduzione agli sport di tiro a segno a cura del Tiro a Segno Bitche

Tiro al laser con fucili da addestramento. Sotto la supervisione di istruttori autorizzati

Mostre da scoprire:

La Mosella liberata? Archivio dipartimentale della Mosella

Questa mostra ripercorre la graduale liberazione della Mosella da parte della Terza Armata americana del generale Patton dopo lo sbarco del giugno 1944. La mostra analizza la vita quotidiana, i danni di guerra, il ripristino delle istituzioni e le questioni umane in gioco durante questo periodo cruciale.

Fortificazioni

Una mostra immersiva sull’architettura militare della Linea Maginot, che mette in luce le tecniche di difesa e le condizioni di vita dei « soldati del cemento ».

Espanol :

Visitas guiadas Salidas a las 10.00 h, 11.00 h, 14.00 h, 15.00 h, 16.00 h Visita en alemán a las 14.30 h Imprescindible reservar en el 03 87 96 39 40

Proyección de la película « La Libération du Pays de Bitche » de los hermanos Metzinger

Este documental inmersivo combina archivos, testimonios oculares e imágenes generadas por inteligencia artificial para ofrecer un relato intenso de los combates de 1944-1945 a través de las historias de cuatro personajes, rindiendo homenaje al heroísmo de los soldados y a la resistencia de los civiles.

Proyecciones a las 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Domingo 21 de septiembre ? Iniciación al tiro deportivo a cargo del Club de Tiro de Bitche

Tiro láser con rifles de entrenamiento. Supervisado por monitores autorizados

Exposiciones para descubrir

El Mosela liberado ? Archivos departamentales del Mosela

Esta exposición recorre la liberación progresiva del Mosela por el Tercer Ejército Americano del General Patton tras el desembarco de junio de 1944. Presenta la vida cotidiana, los daños de guerra, el restablecimiento de las instituciones y los retos humanos de este periodo crucial.

Fortificaciones

Una exposición inmersiva sobre la arquitectura militar de la Línea Maginot, que pone de relieve las técnicas de defensa y las condiciones de vida de los « soldados de hormigón ».

