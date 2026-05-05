Andilly-en-Bassigny

Journées Européennes du Patrimoine au site archéologique d’Andilly-en-Bassigny

Villa Gallo-Romaine Andilly-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Le site archéologique d’Andilly-en-Bassigny, classé Monument Historique, permet de découvrir les vestiges d’une villa de l’époque romaine, incluant notamment le secteur thermal de grande ampleur, ainsi que les pièces et les espaces correspondant à un habitat de villégiature et une vaste exploitation agricole. Une nécropole mérovingienne, implantée par la suite, est également perceptible grâce à une signalétique spécifique.

Gratuit .

Villa Gallo-Romaine Andilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 88 54 conservation52@haute-marne.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au site archéologique d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres