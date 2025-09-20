Journées Européennes du Patrimoine au Site-mémorial du Camp des Milles Site Mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h.

Dernières entrées à 17h30. Site Mémorial du Camp des Milles 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Site-mémorial du Camp des Milles vous accueille gratuitement de 10h à 19h (dernière entrée à 17h30), pour découvrir sa riche muséographie.

Découvrez également son exposition temporaire consacrée au célèbre auteur Joann Sfar. Le Site est ouvert à tous et sans réservation pour les visites libres chacun est le bienvenu, sans contrainte de jauge.



En complément, des visites guidées sont proposées sur réservation afin de garantir un confort de visite.

Pour les familles participez à l’animation À la recherche du mot précieux (pour les 8-14 ans). Tout au long du parcours, parents et enfants résolvent ensemble des énigmes pour deviner 10 mots. Les premières lettres réunies composent un mot final, considéré comme le mot précieux . Une manière ludique et participative de découvrir les valeurs démocratiques, en famille, au cœur du Site-mémorial. .

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Camp des Milles Memorial Site welcomes you free of charge from 10am to 7pm (last entry at 5:30pm), to discover its rich museography.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals empfängt Sie die Gedenkstätte Camp des Milles kostenlos von 10 bis 19 Uhr (letzter Einlass um 17:30 Uhr), um ihre reiche Museographie zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Memoriale del Camp des Milles è aperto gratuitamente ai visitatori dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 17.30), per scoprire la sua ricca museografia.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Sitio Conmemorativo del Camp des Milles está abierto gratuitamente a los visitantes de 10:00 a 19:00 (última entrada a las 17:30), para descubrir su rica museografía.

