Journées européennes du Patrimoine au sous-marin Flore-S645 & son musée sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient

Journées européennes du Patrimoine au sous-marin Flore-S645 & son musée sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient samedi 20 septembre 2025.

Morbihan

Journées européennes du Patrimoine au sous-marin Flore-S645 & son musée  sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20
2025-09-21

Vous avez rendez-vous avec notre mémoire vivante, les sous-mariniers de l’association du MESMAT.   .

sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely
Lorient 56100 Morbihan Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du Patrimoine au sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient a été mis à jour le 2025-04-03 par ADT 56