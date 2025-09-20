Journées européennes du Patrimoine au sous-marin Flore-S645 & son musée sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient
Journées européennes du Patrimoine au sous-marin Flore-S645 & son musée sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient samedi 20 septembre 2025.
Morbihan
Journées européennes du Patrimoine au sous-marin Flore-S645 & son musée sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
2025-09-21
Vous avez rendez-vous avec notre mémoire vivante, les sous-mariniers de l’association du MESMAT. .
sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely
Lorient 56100 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du Patrimoine au sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient a été mis à jour le 2025-04-03 par ADT 56