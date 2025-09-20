Journées Européennes du patrimoine au Teich (20/09) Le Teich

Les journées du Patrimoine 2025 ont pour thème cette année » Le Patrimoine architectural »

SAMEDI 20 SEPTEMBRE.

Animations sur différents lieux de la commune .

– 9h30-12h « Tous à la vase ». Venez découvrir avec un animateur nature du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, les paysages du Bassin d’Arcachon à marée basse. ( réservation obligatoire)

– 10h-18h. « Les Pistes de Robin. » Les petits explorateurs et leur famille sont invités à (re) découvrir Le Teich.

– 14h30 sortie « fête du vélo » Partez à la découverte du patrimoine local à vélo pour une balade guidée d’environ 20km.( inscription Office de Tourisme)

– Au port du Teich de 13h30 à 17h visites et expositions diverses.

– 17h45 Spectacle des arts du cirque.

– 21h Observation du ciel organisée par le Club d’Astronomie CAPSUD.

Animations gratuites.

Programme et informations complémentaires à découvrir sur leteich.fr .

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60

