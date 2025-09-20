Journées européennes du Patrimoine au Tripostal Lille

Journées européennes du Patrimoine au Tripostal Lille samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine au Tripostal

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

### **Exposition** _**Pom Pom Pidou, un récit renversant de l’art moderne**_

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 11h à 18h**

Plongez dans un voyage ludique et éblouissant à travers les collections du Centre Pompidou. Trois étages pour explorer les bouleversements de l’art moderne et contemporain et imaginer ses formes futures. Une expérience immersive et audacieuse qui repousse les frontières de la création

**GRATUIT le 20 et 21 sepetmbre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025** .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Tripostal Lille a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme