Journées européennes du Patrimoine au Tripostal Musée de l’Hospice Comtesse Lille

Journées européennes du Patrimoine au Tripostal 20 et 21 septembre Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Gratuit, Entrée libre

Exposition Pom Pom Pidou, un récit renversant de l’art moderne

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 11h à 18h

Plongez dans un voyage ludique et éblouissant à travers les collections du Centre Pompidou. Trois étages pour explorer les bouleversements de l’art moderne et contemporain et imaginer ses formes futures. Une expérience immersive et audacieuse qui repousse les frontières de la création

GRATUIT le 20 et 21 sepetmbre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025

Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l'Hospice Comtesse abrite un musée d'art et d'histoire de la ville, de l'Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d'honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l'art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d'ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l'intimité d'une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez gratuitement l’exposition « Pom Pom Pidou, un récit renversant de l’art moderne » s’appuyant sur la collection du Centre Pompidou

